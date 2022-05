PILDID ⟩ Luksusmaasturid lähevad nagu soojad saiad: uut Range Roverit osteti oodatust kaks korda enam

«Uue Range Roveri mudeli turulejõudmist on oodanud nii pikaaegsed kliendid kui ka alles ostu kaaluvad huvilised. Baltikumis ostuhuvi järjest kasvab ning tellimuste hulk on prognoose juba kahekordselt ületanud. Sarnaseid trende on näha ka teistes riikides,» lausus Jaguar Land Roveri Baltikumi ärijuht Justė Jarušė.

Ainuüksi Eestis on uue luksusliku linnamaasturi endale tellinud 34 klienti.

Juhid valisid kõige parema

Enam kui kaks kolmandiku – 72% – Baltikumi klientidest on endale tellimust vormistades valinud uue Range Roveri kõige arenenuma Autobiography mudeliversiooni ning mõned meie piirkonda jõudvatest viienda põlvkonna Range Roveritest hakkavad kandma ka SV-tähistust. See näitab, et juhid on otsustanud uut sõidukit vastavalt oma eelistustele ja vajadustele kohandada.

SV-tähistust kandvad mudelid on loonud Land Roveri Special Vehicle Operations (SVO) osakond ning neis peitub mitmeid käsitsi valmistatud detaile, mida teistest sõidukitest ei leia. Osakonnas töötavad insenerid peavad sõidukeid disainides silmas ülimat luksust, jõudlust ning mugavust, muutes SV-märgisega mudelid ainulaadseks.

Foto: Jaguar Land Rover

Tehnoloogilistes uuendustes mängis olulist rolli Solihulli tehase moodne tootmisliin, kus iga sõiduk toodetakse Land Roveri Adaptive Modular Longitudinal arhitektuuriga.

See uutmoodi arhitektuur võimaldab sõidukeid pakkuda erinevate jõuajamitega – sisepõlemismootori, hübriidajami ja alates 2024. aastast täiselektrilisena – ning annab juhtide käsutusse parimad sõidujuhtimissüsteemid, mida turult leida võib.

Tipptasemel juhitavust täiendab nelikroolimissüsteem, mis toetab juhte nii suurtel kiirustel kui ka kõige kitsamates oludes manööverdades ning õhkvedrustus, mis suudab eHorizoni navigatsiooniandmetele tuginedes ees ootavaid teeolusid ette ennustada ning teha vajalikud muudatused enne, kui juht reageerida jõuab.

Uue põlvkonna digitehnoloogiad

Luksusmaasturi salongis asub auhinnatud 13,1-tollise puuteekraaniga PiVi Pro meelelahutussüsteem, mille kaks integreeritud eSIM-kaarti lubavad auto tarkvara uuendada kiiremini, mõjutamata teiste rakenduste tööd.

Helielamuse pakkumiseks leiab uuest Range Roverist kolmanda põlvkonna aktiivse mürasummutussüsteemi. Ühelt poolt mõjutavad salongi kostuva heli hulka vastavalt ehitatud kere ja tippklassi helisummutavad materjalid, samal ajal aga tekitavad peatugedesse paigaldatud kõlarid salongis teemüra summutavaid aktiivse mürasummutuse helilaineid.

Foto: Jaguar Land Rover

Uus Range Rover on ka uuenenud valgustehnoloogiaga. LED-esituled heidavad valgusvihu kuni 500 meetri kaugusele ning adaptiivne esitulede tehnoloogia muudab valguskoonuse kuju ja omadusi vastavalt sõiduki kiirusele, liiklusoludele ja ümbritsevale keskkonnale.

Uue Range Roveri juhid saavad on sõidukit juhtida ka ise autosse istumata. Aktiveerides PiVi Pro süsteemis kaugparkimise funktsiooni, tuleb vaid määrata, millisesse tühja parkimiskohta soovitakse parkida ning siis tuleb autost väljuda. Sõiduk suudab sobivad parkimiskohad ise ära tunda ning juht võib parkimise lõpule viia mobiilirakenduses.

Foto: Jaguar Land Rover

Luksusmaasturi turvalisuse eest aitavad hoolt kanda ülilairibasaatjad, mis takistavad elektroonilise võtme signaali pealtkuulamist ja kopeerimist. Jaguar Land Rover on üks esimesi autotootjaid, kes sellist kõrgematele standarditele vastavat turvatehnoloogiat oma sõidukites pakub.

Roheline tootmine

Range Roveri platvorm lubab sõiduki tellida endale sobiva jõuajamiga. Baltikumi esimesest 170-st uuest Range Roverist on 70 sõidukit varustatud V8 bensiinimootoriga. Eesti teedele jõuavad peagi ka esimesed pistikhübriidsed mudelid, mis suudavad vaid akutoitel läbida kuni 100 kilomeetrit (WLTP), mis tähendab, et sõiduki süsinikdioksiidi heide on väiksem, kui 30 grammi kilomeetri kohta.

Foto: Jaguar Land Rover

Seejuures ei piirdu jätkusuutlikkus vaid mootorivalikuga, roheline on terve tootmisprotsess.

Jätkusuutlikkust aitavad tagada nii tootmisprotsessid kui ka uudsed materjalid, näiteks Kvadrati villasegu, mis on sobiv asendus nahale. Villasegu kombineeritakse Ultrafabrics´i kangaga, mis aitab luua tuttava nahkse tekstuuri, olles samas pärisnahast 30% kergem ning paisates tootmisprotsessi käigus õhku 75% vähem heidet.