EKRANOPLAANI TAGASITULEK ⟩ USA plaanib ehitada vee kohal hõljuva ülisuure ja kiire transpordivahendi

Nädal tagasi teatas USA kaitsejõudude agentuur DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) oma ekranoplaani projekti alustamisest. Projekti nimeks on «Liberty Lifter» («Vabaduse tõstja») ja see uus lennuvahend peaks suutma ka ookeane ületada, pardal tunduvalt suurem last, kui lennukid muidu saaksid peale võtta.

Kuigi praegune meretransport on DARPA inseneride sõnul juba väga tõhus suurte koguste kaupade transportimisel pikkade vahemaade taha, on see ilmastiku suhtes tundlik, nõuab toimivaid sadamaid ja laevad liiguvad üsna aeglaselt. Traditsiooniline õhutransport on palju kiirem, kuid selle võimekus on samuti piiratud sobivate maandumisradade vajalikkusega ning kaasa võetava kaubakogusega, mis on palju väiksem, kui laevadel.