Peugeot toob turule täiesti uue mudeli Peugeot 408, mis ühendab linnamaasturi ja laugpära

Uue Peugeot 408 puhul on avaldatud vaid "õrrituspilt" uue auto iluvõrest, kuid lekkinud on ka testsõidu pilte.

Nii disaini- kui ka inseneritöö keskmes on värskelt välja tuleval mudelil uudsed sõidukogemused ning suurem efektiivsus. Eeldada võib, et Peugeot 408 pakub samu 1,6-liitriseid neljasilindrilisi hübriidbensiinimootoreid, mis on mudeli 308 valikus. Samuti on võimalik pistikhübriidi valik.