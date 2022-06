Kaitsetööstuse liit muutub Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liiduks

Nime muutuse eesmärk on senisest selgemalt tuua esile lisaks kodumaise kaitsetööstuse edendamisele ka kosmosetööstuse alase ärivõimekuse arendamist Eestis, ütles liidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi nime muutust kommenteerides.

Üldkoosolekul astus esinejana üles ka NATO peasekretäri asetäitja, David van Weel, kes tutvustas NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) initsiatiivi. Initsiatiivi eesmärk on tugevdada alliansi tehnoloogilisi eeliseid, viies kaitsesektor kokku oma valdkonna parimate idufirmade, teadlaste ja tehnoloogiaettevõtetega.