PILDID ⟩ Tagasi tulevikus: 80ndate ulmefilmis tuntuks saanud DeLorean tuleb tagasi luksusliku elektriautona

Autotootja DeLorean eksisteeriski mõned aastad ulmefilmi tegemise ajal, kuid läks siis 1982. aastal pankrotti vaatamata sellele, et masinast sai ikoon. 1995. aastal asutas samanimeline autofirma Briti insener Stephen Wynne, kes selle nime alt vanu DeLoreane restaureeris ja parandas. Värskeim tagasitulek aga juhtus just nüüd, mai lõpus, kui DeLorean avaldas oma uue futuristliku elektriauto esimesed pildid.

Mudel Alpha 5 on legendiks saanud originaalilt pärinud üles tõusvate uksed või nagu moodsama aja mudelitest võib kohata Tesla Model X-il.

Avaldatud fotod paljastavad kupee välisilme ja natuke ka sisemust, valgust heidetakse ka mõnedele tehnilistele näitajatele. Elektriauto sõiduulatus on 480 kilomeetrit, aku 100+ kWh ja tippkiirus on elektrooniliselt piiratud 250 km/h. Kiirendus on elektriautole omaselt pöörane: 2,99 sekundit.