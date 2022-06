Kallis kivi: teadlased mahutasid teemandisse miljardi Blu-Ray plaadi andmehulga

Kristall, mis salvestab kogu maailma mobiilivõrkude ühe päeva jooksul tekkivad andmed, on keskmise mälukaardi suurune ja lõigatakse välja ümmargusest vahvlist. Vasakul all on näha varasem, 4 x 4 mm suurune kristall.

Foto: Adamant Namiki Precision Jewel Co., Ltd.