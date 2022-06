KATSE ⟩ Teeäärse jalgratta või pappkastiga saab isejuhtiva auto keset teed seisma panna

Ootamatuid pidurdamisi on ette tulnud nii Tesla kui Uberi isejuhtivate autodega, mis sundis teadlasi probleemi lähemalt uurima.

«Pappkast, jalgratas või liikluskoonus võivad olla kõik, mis on vajalik, et hirmutada juhita sõiduk keerama järsult oma sõidurajalt keset tänavat või tegema kiirteelt mahasõidul ohtlikku äkkpidurdust, seades ohtu teiste autojuhtide ja jalakäijate turvalisuse,» ütles California Ülikooli arvutiteaduste professor Qi Alfred Chen, kes on hiljuti San Diegos võrgu- ja hajutatud süsteemide turvalisuse sümpoosionil esitletud selleteemalise teadustöö kaasautor.