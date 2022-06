Veeda nädalavahetus nende kolme tasuta arvutimängu seltsis

Nagu juba iganädalaselt tavaks saanud pärineb ka sel korral esimene pakkumine Epic Gamesi veebipoest. Seekordselt jagatakse tasuta ära 2014. aasta üksikisikuvaates tulistamismäng « Wolfenstein: The New Order ».

Teose keskmes on alternatiivne universum, kus Teine maailmasõda lõppes natside jaoks edukalt. Sellest hoolimata eksisteerib vastuvõitlejate rühmitus, kelle ridades ka Poola juurtega ameeriklane B.J. Blazkowicz. Just tema saabastesse mängija astubki, et natsidele säru teha.

Alanud pride-kuu raames jagab arendaja Don't Nod (varem teatud ka kui Dontnod) ära enda 2020. aasta seiklusmängu «Tell Me Why». Tegemist on episoodilise loomänguga, mille keskmes transsooline mees, kes naaseb nukraid mälestusi täis lapsepõlvekoju.