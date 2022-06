Kurikuulsaim küberpättide jõuk varastas mitu miljardit ja sundis riigi välja kuulutama eriolukorra

Kõikidest küberkuritegevusega ja häkkimisega seotud rühmitustest on Conti-nimeline grupeering olnud tõenäoliselt viimaste aastate kõige kurikuulsam väljapressijate jõuk. Peamiselt lunavarale spetsialiseerunud rühmitus on vaid kahe aasta jooksul rünnanud arvukalt ettevõtteid, riike ja terviseasutusi, ning teeninud sellega ligi kaks miljardit eurot musta tulu.

Eriliseks teeb peamiselt Ida-Euroopa häkkereid koondava rühmituse, et struktuurilt meenutab see pigem startup´i või lausa väiksemat korporatsiooni – neil on oma personaliosakond, klienditugi, töötajad, kellele makstakse kuni 3000€ kuus palka ning isegi pangandusspetsialistid, kelle abil pestakse kõige tõhusamalt kriminaalset raha.

Kas ikka tõesti mindi laiali?

Küberkuritegevusmaailma ekspertide hinnangul on aga tegemist pettemanöövriga. Tegelik eesmärk on varjata organisatsiooni otsust võtta kasutusele uus, maffialaadne struktuur. Conti nime alt tegevus küll lõpeb, kuid selle asemel hakatakse pakkuma konsultatsiooniteenuseid teistele väiksematele partnerrühmitustele. Suure tõenäosusega tuleneb see otsus tõsiasjast, et Venemaal resideeruvad Conti juhid tõotasid Ukraina sõja alguses kohe ustavust Putinile ning toetust agressioonile. See aga ärritas teisi Ida-Euroopa partnereid ja häkkereid ning oli ajendiks Conti jõugu lisamisel USA poolt sanktsioneeritavate ettevõtete ja rühmituste nimekirja.