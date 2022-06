Postimees Milanos ⟩ Samsung näitas köögimessil, kuhu suunas lähevad iseõppivate kodumasinate trendid

Nähtamatud kodumasinad hakkavad otsustama, kuidas pesta või küpsetada. Samsungi uus Bespoke-seeria kasutab selleks tehisintellekti, aga et masinaid ei peaks nurga taha ära peitma, on appi võetud disainerid neile põnevamat välimust andma. Pildil on siiski nähtamatuks jääv riidevärskenduskapp, mis peegeldab messikülalisi ja uus pesumasin, mis teab, mida peseb.

Foto: Kaido Einama