Piraatluse hiilgeajad on tagasi - üle poole noortest kasutab illegaalset sisu

Võltsingutest ostetakse kõige enam riideid

Pandeemiajärgset olukorda kajastav uuring kinnitas, et 37% noortest ostis tahtlikult ühe või mitu võltsitud toodet, mis on korralik kasv võrreldes eelmiste tulemustega (14% 2019. aastal). See näitaja on riigiti väga erinev. Suurim on see Kreekas (62%) ja madalaim Tšehhis (24%).