Laserkuppel: Iisrael hakkab õhukaitses kasutama üliodava laskemoonaga laserrelvi

Ehkki «Raudne kuppel» on alla toonud ligi 90 protsenti Iisraeli suunas välja lastud rakettidest ja mürskudest, on sel üks väga suur puudus. Süsteem on nimelt tohutult kallis ülal pidada ja iga väljalastud rakett läheb maksma kuni 140 tuhat eurot. Iisraeli kaitsesüsteemi kallidust ongi ründajad ära kasutanud, lastes lähedalt õhku nii-öelda peibutisi ja droone, mis kaitsesüsteemi kulusid kõvasti suurendab.