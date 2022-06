Elektrijalgrataste müük on aastaga kolmekordistunud

«On selge, et üha rohkem ostjaid avastavad elektriratta eeliseid võrreldes elektriliste tõukeratastega - sealhulgas näiteks ohutust, mugavust ja laiemat kasutusulatust. Ostjaid hoiab aga endiselt tagasi elektrirataste suhteliselt kõrge hind. Siiski ei ole see üllatus, et kuigi elektrilised jalgrattad on ka Eesti tänavatel juba üha populaarsemad, müüme endiselt hetkel veel rohkem elektritõukerattaid ning klassikalisi jalgrattaid,» ütleb Kristiina Vahesalu, Kaup24 meedia- ja kommunikatsioonijuht. Selline müügitrend on täheldatav kõigil Balti turgudel, kus tegutsevad PHH Groupi e-poed.

Vahesalu sõnul ei ole kahtlust, et elektrilised jalgrattad on elektritranspordi tulevik, kuid Eesti ja teised Balti riigid pole veel jõudnud Lääne-Euroopa buumi tasemele. Küll aga on see trend väga tervitatav, kuna elektritransport toob meile puhtama elukeskkonna.

«Eestlased jäävad traditsioonidele truuks - teist aastat järjest on meil kõige stabiilsema kasvuga klassikaliste jalgrataste müük. Sel kevadel oli jalgrataste müük 16% suurem kui eelmisel aastal samal perioodil,» ütleb Vahesalu.

Ta märgib, et elektrilised tõukerattad on nende e-poes Baltikumi kõikides riikides kogu aasta vältel jätkuvalt müüdav kaup. Erandiks ei ole ka näiteks jõuluaeg, mil need on ostjate kingisoovide nimekirjas kõrgel kohal.

«Kuigi elektriliste tõukerataste müük ei ole sel kevadel suuresti aktiivsem kui eelmisel aastal, on ostjad muutunud teadlikumaks ning nende soovid läinud nõudlikumaks – elektritõukerataste ostjad eelistavad võimsamaid mudeleid. Varem olid kõige populaarsemad 250W tõukerattad, kuid tänavu on kõige populaarsemad 350W/500W tõukerattad. Sellest võib järeldada, et ostjad, kes on juba proovinud vähem võimsaid tõukerattaid, on nüüd huvitatud võimsamatest ja suurema akumahutavusega toodetest,» ütleb Vahesalu.