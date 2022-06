PlayStationi populaarseim mänguseeria saab kaks uut osa, kuid sellega kaasneb üks suur «aga»

Pole kahtlustki, et PlayStationi üheks olulisemaks mänguseeriaks on 2013. aastal PS3 peal alguse saanud postapokalüptiline seiklusmärul «The Last of Us». Esimest osa on müüdud üle 20 miljoni, portaali Metacritic kasutajate arvates on see aga viimase kümnendi parim videomäng.