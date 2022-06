Köögimasinad on õppinud rääkima ja küpsetama

Tehisintellekt on jõudnud ka toidutegemisse. Midagi põhja kõrvetada või tooreks jätta on aina raskem, sest tark kodutehnika keerab programmi ise õigeks või hoiatab, kui midagi hakkab untsu minema. Milleks uusimad köögimasinad võimelised on, sai vaadata Itaalias Euroopa suurimal köögimessil Eurocucina.