Eestis sõidab ringi Baltimaade esimene täiselektriline veoauto

Elektriveoki pidamine Norras, Prantsusmaal, Šveitsis ja Saksamaal on tänu valitsuste loodud programmidele juba täna diiselveokiga võrreldav. Foto: Scania

Scania Balti riikide jätkusuutlikkuse juht Kaur Sarv tõdes, et elektriveokite müügis on oodata järsku kasvu. Praeguste prognooside kohaselt on 2025. aastal 10 protsenti kõigist müüdud Scania raskeveokitest elektrilised ning tõeline läbimurre peaks toimuma mõned aastad hiljem, ajendatuna jätkusuutlike trendide pidevast arengust, majandusliku kasu tõusust ja tehnoloogilisest arengust.

«Elektriveokid nõuavad siiani küll suuremat alginvesteeringut kui diiselveokid, kuid energiatõhususe poolest on elektrisõidukid pea sajaprotsendilise kasuteguriga, samas kui diiselveokite puhul jääb kasutegur tavaliselt alla 50 protsendi. Ja kui elektri hind on konkurentsivõimeline ja riikide toetused elektriveokitele paika saavad, muutuvad need paljudes piirkondades ka majanduslikult otstarbekaks,» ütles ta.

Üleminek tehnoloogias pakub uusi võimalusi

Sarv märkis, et juba 2023. aastal on oodata elektriveokite tehnoloogias suurt hüpet. Nimelt saab Scania elektrifitseerimise tegevuskava kohaselt siis 40-tonnise kandevõimega veoki akut tunniga piisavalt laadida, et läbida 280 kilomeetrit. Sellest piisab kogu teekonnaks kuni juhi kohustusliku puhkepausini.

Jätkusuutlikkuse ekspert märkis ka seda, et elektriveokite soetamise ja haldamise maksumus sõltub vähemalt lähitulevikus erinevate Euroopa riikide valitsuste otsustest. Süsinikdioksiidi heidete vähendamine nõuab mahukaid programme ja avalikkuse toetust ning olulisel kohal on ka elektriveokite puhul teekasutustasude nõudmisest loobumine.

Foto: Scania

«Pidin ise Scania elektriveokiga Tallinnast Riiga sõitma ja tasuma kahel korral teemaksu, mis oli sama suur kui kõigi teiste raskeveokite puhul. See tähendab, et Baltikumis tuleb esialgu ka elektriveokiga maksta sama palju teekasutustasusid kui Euro VI nõuetele vastava diisli puhul. Jääb loota, et see muutub juba lähiajal,» sõnas ekspert.