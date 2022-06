Sõjavägi ja päästjad saavad uue läbi seinte vaatamise masina

Uus seade on nagu väike kohver, millest saab lahti pakkida neli «tiiba». Need kiirgavad läbi paksude seinte erineva lainepikkusega raadiolaineid, mille peegeldusi analüüsitakse tehisintellektiga ja joonistatakse kokku pilt sellest, kes või mis on teisel pool. Saadud kujutis pole muidugi kaugeltki ideaalne, aga sealt on võimalik tuvastada liikumist, inimesi ja asju. Kui varem võis inimesi tuvastada pigem piklike udukogudena, siis Xaver 1000 aitab näha näiteks inimesi ja loomi kuni kehaosade täpsuseni.