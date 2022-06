PILDID JA VIDEO ⟩ Sakslased tõid militaarmessil avalikkuse ette oma uusima tanki KF51 Panther

Uus sõjamasin kaalub 59 tonni, mis teeb sellest oluliselt kergema masina, kui eelkäija Leopard 2 (70 tonni). Jõuallikas on sama - 1475 hobujõuline, aga kuna tank on kergem, siis aitab see kiiremini edasi liikuda. Sõiduulatuseks on 500 km.