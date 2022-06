Miljardikäibeni pürgiv Eesti idu ühendab Euroopa jalgrattad võrku

Ta lisab, et andmed aitavad Swapfietsi sarnastel ettevõtetel äriotsuseid teha ning oma toodet arendada.

Swapfliets on maailma esimene ja suurim kuupõhist rattarenti pakkuv ettevõte, mida kasutab 275 000 ratturit 9 riigis. Nende elektriratta kuutasu on 49 eurot, hind sisaldab ratta kasutust, remonti ja ka asendusratast juhul, kui senine sõiduk varastatakse.

Tallinnas toodetav riistavara saadab jalgratta andmed ratturi telefoni tõmmatud rakendusse ja ka IoT teenust sisseostvale rattarendifirmale. Ühendatud rattaid on võimalik GPS positsioneerimise abil leida, kui need on varastatud või kadunud. IoT ühenduvuse abil saab Swapfiets ka täpse ülevaate ratta osade kasutusest ja elueast.