Dacia uuendab kõigi mudelite välimust ja värskendab identiteeti

«Meie meeskonnad on teinud head koostööd, et tutvustada brändi uut identiteeti kogu Dacia tootevalikus. Tänu kõigi ärivaldkondade panusele on Dacial nüüd uus kuub, kuid endiselt sama DNA,» ütles Dacia tootetoimivuse direktor Lionel Jaillet. «See muudatus on võimalus näidata, et meie viis toota autosid võib olla säästlik ja tõhus, kuid samas ka välimuselt stiilne.»