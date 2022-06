Citroën paiskab loetud kuud pärast ideeauto esitlust müügile My Ami Buggy erimudelid

«Avalikkus reageeris My Ami Buggy Concept´i esitlusele entusiastlikult ja paljud kliendid hakkasid selle kohta uurima. Täna on meil hea meel selle ideeauto olemus eksklusiivse My Ami Buggy eriseeriaga avalikkuse ette tuua ja Ami kohandamise võimalusi veelgi selgemalt maailmale näidata,» ütles Citroëni strateegia- ja tootedirektor Laurence Hansen. «Usteta ja kabriolettkatusega My Ami Buggy laseb juhil ja kaasreisijatel end vabamalt tunda ja elektrirežiimis vaikset sõitu nautida.»