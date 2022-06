ARVAMUS ⟩ Talvel ootab Eestit energia hinnašokk - üheks selle põhjuseks on liiga jäigad reeglid

Nii Portugalis kui Eetiski saab majade katustele paigaldada päikeseelektrit tootvaid paneele. Väikese erinevusega: Eesti reeglite ja liitumistasude ja muu bürokraatia hulk on sedavõrd suur, et vähesed võtavad selle üldjuhul ise või talgukorras tehtava töö ette.

Ühel talvisel reede lõuna paikiu hõikab elukaaslane teisest toast – «õhtul üheksast üheteistkümneni peseme ja kuivatame pesu, homme pärastlõunal kella kolmest viieni võib aga midagi hautada ja küpsetada». Esialgu ei jõudnud see mulle kohale, paari sekundi pärast mõistsin, et ta on vaadanud internetist elektri börsihinda. Selline on tänane Eesti majaomaniku elu. Isegi siis, kui tal on vanad elektriradikad vahetatud kalli ja efektiivse soojuspumba vastu ja maja korralikult soojustatud. Aastate jooksul börsipaketiga kokku hoitud raha põleb nüüd särinal, õnneks on raha ka odavamaks läinud, kirjutab mikrobioloog Madis Metsis oma energiaalastest kogemustest.