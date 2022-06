Elisa avas tänasest oma uue põlvkonna 5G võrgu

Selle aasta lõpuks plaanib Elisa karta 5G võrguga ligi pool Eesti elanikkonnast ja laiendab leviala nendesse kohtadesse, kus võrgumaht 4G tehnoloogiaga hakkab täis saama. Esimesed kohad, kus 5G-d kasutada saab, on Kohila, Aespa, Muraste ja Vääna piirkond, Tallinnas on samuti üksikutes kohtades tugijaamad.

Elisa kasutab 5G võrgu laiendamisel äsja riiklikul sagedusoksjonil 7,2 miljoni euroga võidetud 3500 MHz sagedusala, mis on Venemaaga kooskõlastatud. See tähendab, et sellel sagedusalal saab võrku rajada üle kogu Eesti, ka piiriäärsetel aladel Venemaa lähedal. See on esimene nii-öelda puhtalt 5G võrgu sagedusala, mille kasutusloa sai Elisa Eesti riiklikult oksjonilt. Järgmiste sagedusalade oksjonitel esimese võitja enam osaleda ei saa.