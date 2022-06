Idufirma teeb pisividina abil tavalised jalgrattad elektrilisteks midagi ümber ehitamata

DiskDrive´i nimeline seade on väga lihtsalt paigaldatav ja eemaldatav, nii et kui ei taha seda elektrilist lisa koos rattaga tänavale jätta, saab selle mõne klõpsuga küljest võtta.

Seade kannatab vihma ja põrutusi, ei vaja mingit erilist väljaõpet ja on kohe kasutatav. Laadimiseks ei pea kogu jalgratast tuppa tooma - piisab vaid DiskDrive´i kaasavõtmisest.

Elektriline lisavidin kaalub kolm kilogrammi, seega ei tee lisand liikurit väga palju raskemaks. Sees on jõuallikaks 250 W mootor ehk üsna sarnase võimsusega, nagu paljudel elektritõukekatel või elektriratastel.

Selliseid elektrilisi abimootoreid on varemgi tehtud, mis nõuavad kas tagaratta väljavahetamist trumlisse peidetud elektrimootoriga ratta vastu või leidub ka ka tagaratta kohale kinnituvaid rullikuga lisaseadmeid .

Skarperi lahendus on aga teistsugune. Tõsi, piiratud on see lahendus vaid nende rattamudelitega, millel asub taga ketaspidur. Enamus uuemaid rattaid sellised ongi. Tagumine ketaspidur tuleb siiski välja vahetada kaasas oleva ketta vastu, mis töötab edaspidi nagu üks tagapidur ikka. Pedaalide külge peab veel lisama juhtmevaba anduri.