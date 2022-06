Salapärane uus telefonitootja Nothing paneb veel esitlemata mobiili sada mudelit oksjonile

Nothing Phone (1) on oksjonikeskkonnas saadaval ülepakkumisteks alates 21. juunist. Kõik mudelid nummerdatakse ja sada kõrgeima pakkumise tegijat saavad seadme endale 35 päeva jooksul pärast oksjoni toimumist. Number kantakse seadmele lasergraveeringuga.

Saksa tehnikaajakirjanik ja YouTube´i kasutaja Rafael Zeieri jagatud video näitab juba natuke rohkem, mida Nothing Phone (1) võib endast kujutada, kuid mõni päev tagasi Šveitsis toimunud üllatusüritusel ei lastud siiski uut seadet veel kätte võtta. Nimelt vilkusid mobiili tagaküljel kaamerate ümber ja korpusel mingid LED tuled, mis võivad olla märguandeks saabunud sõnumitest või on neil mingi muu seni teadmata funktsioon.

Nothing Phone (1) tagakülg on läbipaistev, mis paljastab sisemusse peidetud juhtmevaba laadija induktiivpooli, mõned kruvid, mis sisemust koos hoiavad ja ülanurgas on üksteise all kaks kaamerat. leketest on teada, et nutitelefonil võib olla Qualcommi Snapdragon 7 Gen 1 kiibistik ja 45 W kiirlaadimine.