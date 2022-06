PILDID ⟩ Esimene seeriatootmisse jõudev päikeseauto võib laadimata ringi sõita mitu kuud

Päikesepaneelidega on kaetud auto katus ja kapott, mis annavad päevas juurde 70 kilomeetrit sõiduulatust, kui hoida masin ilusa ilmaga päikese käes. Täpsemalt peaks iga tunniga saama päikeseenergiast juurde ligi 9,6 kilomeetrit sõiduulatust. Kui aga akud on täiesti täis laetud, saab sõita laadimata kuni 625 kilomeetrit.

Seega sobib Lightyear 0 kõige paremini näiteks tööle ja koju kulgejale, kes sõidab hommikul tööle, auto ootab parklas päikese all terve päeva ja õhtul on seda vaja vaid kojusõiduks mõne väikese kõrvalepõikega poodi. Nii võib ilma elektrivõrgust laadimata tasuta elektriga hakkama saada mitmeid kuid.

Efektiivsete päikesepaneelidega on kaetud uue elektriauto katus ja kapott. Need annavad iga tunniga juurde 9,6 kilomeetrit sõiduulatust.

Ettevõte kirjeldab uue auto tutvustuses, et Euroopa lõunapoolsemates riikides, kus on enamasti päikseline ja kus liigutakse päevas keskmiselt alla 35 kilomeetri, peaks aku päikese toel vastu keskmiselt seitse kuud. Hollandi oluliselt rohkem pilvise kliimaga kestaks aga auto lisalaadimiseta kuni kaks kuud. Eestis ilmselt saaks ka hakkama näiteks kuu või kahega, mis on ikkagi üsna kokkuhoidlik, arvestades kasvavaid elektri- ja kütusehindu.