Juuni alguses ilmunud mobiilimäng «Diablo Immortal» on olnud algusest peale vastuoluline. Tasuta teos on täis erinevaid mikromakseid ning see tõi endaga kaasa seeria fännide viha. Keevad emotsioonid pole aga suutnud negatiivselt mõjutada rahavoolu.