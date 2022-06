Samsung pettis jälle testitulemustega, et teistest paremana välja paista

Märtsis viskas tuntud jõudlustestide tarkvara pakkuja Geekbench Samsungi mõned uuemad tipptelefonid Galaxy S10, S20, S21, ja S22 oma jõudlustestide edetabelist välja, kuna Samsung manipuleeris tulemusi vastavalt sellele, kui telefon tundis ära, et jooksutatakse jõudlustesti äppi. Nüüd on lahvatanud uus skandaal. Samsungi nutitelerid pidid samuti testide jooksutamisel selle tulemusi paremaks manipuleerima, kui tunnevad, et testitakse.