Inflatsioon on tõstnud huvi elektriautode ostmise vastu

Uuringu tellija Moller Auto grupi Baltikumi ettevõtete ärijuhi Izīda Gerkena sõnul on energiakriis ja kütusehindade tõus kasvatanud inflatsiooni, mistõttu on elektriautode liisingu igakuised kulud võrdsed sisepõlemismootoriga autode hooldus- ja kütusekuluga. «Tavapärase kütusega autod vajavad palju rohkem hooldust, kuna seal on enam riistvara ja tehnilisi vedelikke, mida tuleb regulaarselt vahetada. See omakorda suurendab tõenäoliselt elektriautode nõudlust,» selgitas ta.