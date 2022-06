PILDID JA VIDEO ⟩ Mark Zuckerberg näitas seadmeid, millega tahab teha virtuaalreaalsuse päris maailmast eristamatuks

Latt on seatud päris kõrgele - Zuckerberg ja Metat abistav tehnoloogiafirma Reality Labs Research tahavad valmis saada sellise virtuaalprillidega seadme, mis näitaks pilti niisama hästi, nagu me näeme päris maailma. See tähendab, et tulemus rahuldab tegijaid alles siis, kui virtuaalreaalsuse kvaliteet läbib nii-öelda visuaalse Turingi testi. Inimese jaoks on tehismaailma pilt siis täpselt sama hea ja mugav, kui lihtsalt oma silmadega enda ümber ringi vaadates. Sinna aga on veel pikk tee minna.