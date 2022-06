Scania näitas pikamaavedudeks sobivaid elektriveokeid

Uusi Scania BEV-veokeid saab esialgu tellida 4x2 või 6x2x4 kombinatsioonides. 4x2 veoki puhul peab kuue aku kandmisel teljevahe olema 4150 mm, mis on võimalik tänu Euroopa Liidu sõiduki mõõtmete suurendamise määrusele. Autorongi täismassiks võib olla kuni 64 tonni, mis on Põhjamaades tavaline.

Tund aega laadimist annab uuele elektriveokile 270–300 km sõiduulatust. Foto: Scania

Uue põlvkonna veokite laadimisvõimsus on kuni 375 kW, mis tähendab, et tund laadimist lisab ligikaudu 270–300 kilomeetrit sõiduulatust. Uue Scania 45 R-i või S-i väljundvõimsuseks on kuni 410 kW (umbes 560 hj) ning järgmise põlvkonna Scania elektriveokeid saab juba nüüd tellida Scania esindustest. Tootmine algab 2023. aasta neljandas kvartalis.

«Ülemaailmsete heitgaasiprobleemidega tegelemine tähendab, et me kõik peame tootma ja tarbima uutel viisidel,» ütles Levin. «Scania jaoks on jätkusuutlikkus ja taaskasutamine alati olulised olnud ning ainus, mis täielikult elektrifitseeritud transpordile üleminekut pidurdab, on tervikliku laadimistaristu puudumine. Kuid näeme ka selles valdkonnas suuri edusamme.»