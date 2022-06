Sony ja Honda hakkavad koos elektriautosid tootma

Sony on ka varem oma auto prototüüpi esitlenud, mis on autoasjatundjad pannud imestama, kas tõesti tahab Walkmani, nutitelerite ja hübriidkaameratega tuntust kogunud Jaapani elektroonikatootja täiesti uues valdkonnas kätt proovida.

Koostöö Hindaga aga täiendab mõlemat, sest Honda on seni vaid ühe elektrimudeliga välja tulnud. Sony on aga arendanud autode pardaelektroonikat ja isejuhtimise süsteeme, toodab andureid ja kaameraid tööstuslikele seadmetele, sealhulgas autotööstusele ning muidugi on Sonyl kogemust ka igasuguse vastava tarkvara arendamisel.