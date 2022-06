10 tuttavat asja, mis kaovad autode juurest lähiaastatel jäädavalt

4. Kaugtulede lülitid

Automaatsed kaugtulede lülitid on pärit juba 1990ndatest, kuid seni pole need veel vaikimisi standardiks saanud. Samas on andurid ja kaamerad paljude autode pardavarustuses ning nende põhjal automaatselt kaugtulesid sisse-välja lülitada on üsna lihtne. Lähemal ajal saab selle täielikult automaatika hoolde usaldada.

5. Hulk füüsilisi nuppe armatuurlaual

Tesla on selles osas juba teed näidanud - kõikide lugematute armatuurlaua nuppude asemel saab kõik ära paigutada suurde puuteekraani. Võib küll nuriseda, et puutepinnalt ei saa intuitiivselt vajutada ja peab pilgu korraks teelt ekraanile pöörama, kuid nuppe hakkavad aina enam asendama ka häälkäsklused. Harvem vaja minevate ja mitte nii kriitiliste toimingute jaoks saab näpuga ekraanilt nuppu vajutada või lihtsalt öelda, kui jahedaks näiteks konditsioneeri keerata tahad.

6. Sigaretisüütaja pesa

Seda lisa ei kasutata juba aastaid või isegi aastakümneid selleks, milleks see kunagi loodi - sigareti süütamiseks. Autos suitsetatakse harva, sigaretisüütaja pesa oli pigem kasutuses erinevate autovarustuse seadmete toiteks. Nüüd saab aga mobiile ja muid elektroonikavidinaid autos laadida USB pesade kaudu ning tulevikus juhtmevaba laadimise alusel. Mõnedel autodel on lausa 230 V seinakontakt olemas. Sigaretisüütajat pole enam vaja ja vaevalt et see kunagi tagasi tuleb.

7. Halogeenpirnid ja hõõgpirnid