Stockholmi kesklinna ja Ekerö vahel hakkab sõitma maailma kiireim lendav elektrilaev

P-12 Shuttle´i mõõtmed on samuti mugavad linnaliikluse jaoks kitsastes kanalites. Salongi mahub kuni 30 reisijat, mis on samuti piisav, kuna Stockholmis on suurte reisilaevade täituvus keskmiselt 17%. See tähendab, et 300 reisijaga laev veab enamikel päevadel vaid umbes 50 inimest korraga.