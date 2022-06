Seenelised leidsid NATO territooriumile lennanud Vene luuredrooni

Venemaa luuredroon Orlan-10 on väidetavalt kaetud spetsiaalse materjaliga, mis pidi lennumasina muutma radaritele raskesti märgatavaks. Lennuaega on seadmel ligi 18 tundi ja lennulagi kuni 1500 meetrit. Tiivaulatus on 3,1 meetrit, pikkust 2 meetrit, stardikaal 16,5 kilogrammi. Kahest lennumasinast ja juhtimissüsteemist koosnev komplekt maksab 114 tuhat eurot ja neid on toodetud ligi tuhat tükki.

Twitterisse postitatud pildilt on näha, et mehitamata lennuk on teinud ilmselt hädamaandumise, kuna langevari on juba avanenud. Arvatakse, et venelaste luureseade saabus kas Mustalt merelt, Süüriast või Armeeniast. Türgi väljaanne pakub, et 1400-kilomeetrise lennuulatusega droon võis tulla ka Ukraina-missioonilt.