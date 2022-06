Elektriauto Renault Megane E-Tech saab uue neljatasemelise pidurdussüsteemi

Läbisõiduulatus on uue elektriauto üks võtmeparameetreid, mis Renault Megane E-Techi puhul on 40 kWh akuga kuni 300 km (WLTP) ja 60 kWh akuga kuni 450 km (WLTP, olenevalt versioonist).

Selleks, et juht saaks ühe laadimisega läbida võimalikult pika teekonna, kasutatakse renault´ väljatöötatud uusi tõhusaid energiatagastussüsteeme, millest osad on leidnud kasutust Megane E-Techis.

Pidurdamisel saab akut laadida

Soojusenergia kasutatakse samuti ära

Aku optimaalne töötemperatuur jääb tavaliselt 35 °C juurde. See tähendab, et akut tuleb talvel soojendada ning suvel jahutada. Aku all kulgevad ekstrudeeritud alumiiniumist kaablid lubavad aga akut kas kõrgepingesoojendiga soojendada või hoopis jahutada tänu jahutusvedelikust soojust ammutavale aurustile. See süsteem on vaid 18 mm kõrgune ja aitab kaasa aku paremale paigaldamisele põrandaplaadi sisse, mis omakorda avaldab positiivset mõju kere välisilmele ja salongi ruumikusele.