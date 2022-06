BMW M3 saab ajaloos esimest korda universaalkere

Sportlikkusele ja sõidumugavusele orienteeritud M3 Touringu standardvarustuses on nii adaptiivne M-vedrustus elektrooniliselt juhitavate amortisaatoritega kui kiirusetundlik M Servotronic roolisüsteem. Sõiduki esisillal on 19- ja tagasillal 20-tollised veljed, millele on võimalik paigaldada ringrajasõiduks mõeldud rehve.

M3 Touringu kapoti all on ridakuuene kahe turboga kolmeliitrine bensiinimootor, mis arendab 375 kW (510 hobujõudu) ning mille pöördemoment ulatub 650 Nm-ni. Mootor on suguluses BMW M4 GT3 võidusõiduauto jõuallikaga, mootori õlitus- ja jahutussüsteemid on mõeldud vastama ringrajasõidu nõudlikele tingimustele.