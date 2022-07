Robin «ropz» Kool üritab uuel «CS:GO» turniiril meeskonna tagasi tippu viia

Veerandfinaalide esimesed mängud on ka praeguseks peetud. BIG lülitas välja Eternal Fire'i ja Cloud9 lõpetas väga tasavägise mängu järel 9z teekonna.

FaZe'i teekonnal on pärast Majori võitu ette tulnud tagasilööke, mis ei anna fännidele veerandfinaali suhtes just väga palju enesekindlust. Pärast Majorit on FaZe võitnud 5 ja kaotanud samuti 5 mängu.