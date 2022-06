Eestisse jõudis uus nutika kodutehnika bränd AENO

Hiina päritolu kodutehnika tootja AENO on üsna noor nutika kodutehnika bränd, mis tuntud põhiliselt Aasias, kuid on otsustanud sel aastal kiirelt Euroopasse laieneda. Tooteportfellis on puhastus- ja toiduvalmistamisseadmed: õhupuhastid, aurumopid, püst- ja robottolmuimejad, blenderid, ahjud, veekeetjad, elektrigrillid. Brändi üks põhimõtteid on energiasäästlike ja keskkonnale ohutute toodete tootmine.