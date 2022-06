Uus rekordsuur 9000-kohaline kruiisilaev läheb laevatehasest otse vanarauaks

Jaanuaris pankrotti läinud laevaeitaja MV Werften dokis seisev ehitamisel olev hiigel-laev ei jõuagi valmis vaatamata pingutustele, mida tehti alates laevaehitaja pankrotistumisest. Pooleliolevaid laevu üritati lisaraha leidmisega siiski lõpuni ehitada, aga nüüd on selgunud, et see ei õnnestu.