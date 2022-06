Pankade ja kullerfirma nimel saadetud libasõnumitega on Eesti inimestelt varastatud kümneid tuhandeid

Kurjategijatele on hädavajalik, et inimesed reageeriksid võltssõnumitele pikemalt mõtlemata. Sestap on need sõnastatud selliselt, nagu vajaksid kohe tähelepanu. Pangakontoga seotud sõnumite puhul jäetakse mulje, et selle saatjaks on kodupank. RIA-le on teada antud pettustest, kus kurjategijad matkivad üsna hästi SEB ja Swedbanki teateid.