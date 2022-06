VR prillid võib varsti unustada - valmis sai liitreaalsuse kontaktlääts, mis püsib nähtamatult silmas

Esimeseks katsejäneseks, kes virtuaalreaalsuse läätsed silma pistis, oli firma enda tegevjuht Drew Perkins. Prototüüp oli täielikult tööks valmis ja kuvas läbipaistvale läätsepinnale poolläbipaistvaid objekte, mida päris maailmas pole.

Kõik algab taas rohelisest ekraanist

Mõned veel mäletavad rohelisi terminaliekraane ehk esimese põlvkonna monitore, kus kuvati arvutipilti - sama teed läheb ka Mojo Vision, kuna maailma väikseimale ekraanile veel värvikujutist ei kuvata. Pilt on roheline, nagu vana aja suurtel kuvaritel.

Roheline ühevärviline MicroLED-ekraan on läbimõõduga alla 0,5 mm ja eraldusvõimega 14 tuhat pikslit tolli kohta. Sellel on sees ARM Core M0 protsessor, 5 GHz sagedusel raadioühenduse kiip, mis suudab suhelda üliväikese viitega ning piisavalt kiirendusandureid, güroskoope ja magnetomeetreid, et jälgida silmade liikumist äärmise täpsusega.

See on vajalik liitreaalsuse pildi õiges kohas hoidmiseks, et näiteks pead pöörates päris maailma taustale istutatud tehislikud objektid oma kohal püsiksid. Isegi silmi liigutades ja pilku pöörates peaksid tehislikud kujutised jääma paigale.

Aku silmas

Oma silma peab lubama ka läätse toitva aku. Kuigi tootja rõhutab, et tegemist on kontaktläätse välimisse rõngasse sisse ehitatud meditsiinilise mikroakuga, mis on lõpptoote versioonis piisavalt suur, et kogu päeva jooksul töötada, tuleb veel lahendada selle turvalisuse probleem. Meditsiiniline aku on küll turvalisem, kuid silmas oleva seadme puhul peab välistama selle kuumenemise ja mis veel hullem - plahvatamise.