Mercedese elektriauto sõitis ühe laadimisega üle 1000 kilomeetri

Mercedes väidab, et uus rekord ühe laadimisega läbitud vahemaas saavutati puhtalt efektiivsuse tõstmisega. Auto õhutakistuse koefitsent on 0,17, mis on samuti rekordiline - elektriautol pidi 2/3 energiast kuluma maanteesõidul õhutakistuse ületamisele. 100 kWh aku on masinal umbes sama võimsusega kui ettevõtte toodetaval EQS luksussedaanil, kuid Mercedes suutis EQXXi aku teha poole väiksemaks sililkoonanoode ja Vormel 1 juurest kasutusele võetud ülikergeid komposiitmaterjale kasutades ning ligi 30% kergemaks. Auto tarbib nüüd energiat 10 kWh saja kilomeetri kohta.