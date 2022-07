ARVUSTUS ⟩ Sony kõrvaklapid WH-1000XM5 võivad nüüd natuke aega loorbereil edasi puhata

Sony on paljude jaoks saanud mürasummutavate kõrvaklappide sünonüümiks (mõned lisavad veel ette omadussõna «kallite»), kuid sellest hoolimata, et mitmed eelmised mudelid on olnud maailma parimateks tunnustatud, teeb Sony iga natukese aja tagant neist mõne uuema versiooni. Alati on oht hea töötav asi ära rikkuda, aga seni on õnneks läinud. Kas ka seekord?