ARVUSTUS ⟩ Kõrvaklapid Sony Linkbuds S – kõik tingimused on täidetud peale ühe

Pakend on nagu Sonyle ja suurele osale teistele tehnoloogiafirmadele viimasel ajal kombeks selline, et kilesid ära viskama ei pea. Kõik on paberist ja papist ning lisaks üsna kompaktsesse kuupi pakendatud. Igasuguseid mitmekeelseid pabereid on endiselt palju ja nagu ka viimasel ajal kombeks, pole kuskil paberites enam kirjas kasutusjuhendit. See tuleb netist leida. Ilmselt on üks põhjus selles, et kõrvaklapid on meil nüüd ka ju protsessorite ja mäludega ning pidevalt tuleb tarkvarauuendusi, mis klappide omadusi muudavad. Kui põhifunktsioone pole paberisse raiutud, saab tootja midagi uut käigupealt pakkuda. Online juhendid muutuvad siis ka vajadusel.