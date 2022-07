Lawrence Berkley riiklike laborite (Ameerika Ühendriigid) õpetlased avaldasid juuni lõpul ajakirjas Joule artikli, kus tutvustatakse mullabakterite abil sünteesitavaid vedelkütuseid. Bakterites olevad ensüümid suudavad nende söödavast toidust kokku panna süsinikuühendeid, milles on rohkelt tsüklopropaani. See on tavalistest süsinikupõhistest mootorikütustest kuni 1,5 korda suurema energiatihedusega.