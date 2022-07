Tuleb välja, et soojust saab kuuma veena hiiglaslikku termosmahutisse pikaks ajaks tallele panna. Vattenfall on sellise valmis ehitanud ja see ettevõte on varasemalt saanud Saksa valitsuselt pea 1,5 miljardit eurot kompensatsiooni neile Saksamaal kuulunud tuumajaamade sulgemise eest. Nüüd kasutatakse neid vahendeid erinevate uuenduslike investeeringute tegemiseks.