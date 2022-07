Teaduse lühiuudised

Mullabakterid toodaksid eriti särtsakat lennukikütust

Lawrence Berkley riiklike laborite (Ameerika Ühendriigid) õpetlased avaldasid juuni lõpul ajakirjas Joule artikli, kus tutvustatakse mullabakterite abil sünteesitavaid vedelkütuseid. Bakterites olevad ensüümid suudavad nende söödavast toidust kokku panna süsinikuühendeid, milles on rohkelt tsüklopropaani. Sidemekolmnurga tippudes asuvate süsinikuaatomitega ühendi keemilised sidemed on, nagu keemikud ütlevad, väga pingestatud. Tavalises keemilises sünteesis selliste ainete loomine on energeetiliselt kulukas, kuid mikroorganismid näivad sellega hästi toime tulevat. Seda tänu neis leiduvatele ensüümidele.