Uus Xiaomi 12S Ultra on hiigelsensoriga kaamera, millel küljes õhuke nutitelefon

Xiaomi kasutab põhikaameras 50 MP Sony IMX989 pildisensorit ja Leica optikat. Piksli suurus on 1,6 mikronit. Kaamera pakub neli-ühes pikslite grupeerimist, et saada hea detailiga pilte, mis on võrreldavad 12,5 MP ja 3,2-mikronilise pikslisuurusega sensoriga. See on üsna tavaline, et mobiilist ei pigistata välja maksimaalse resolutsiooniga pilti, vaid võetakse ühe piksli aluseks mitu sensoril olevat pikslit, mille põhjal saab tehisintellekt müra ja moonutused välja visata. Põhikaameral on asfääriline lääts, mis moonutusi kõrvaldab, see on kaetud peegeldusvastase kattega ning infrapunafiltriga.