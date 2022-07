USA teadlased said valmis ulmefilmist «Minority Report» tuntud kuritegude ennustamise süsteemi

Uus arvutimudel kasutab kõike, milleks tänapäeva tehisintellekt ja masinõpe on võimelised: avalikult kättesaadavaid andmeid, ekspertide kogemusi ja algoritme, mis oskavad seostada seda, mida detektiivid ei näe või mis nõuab liiga mahukaid arvutusi, et mingeid trende märgata.

Kuritegevuse täpseks ennustamiseks pannakse tehisintellekt tööle kaheksas USA linnas. Algoritmi töötasid välja Chicago ülikooli sotsiaalteadlased. Lahendus prognoosib kuritegevust, õppides vägivalla- ja varavastaste kuritegude avalikest andmetest ajas ja ruumis ning leides mustreid, mis aitavad tulevikusündmusi ette näha. Siiani on teadlased täheldanud, et süsteem on saavutanud edu tulevaste kuritegude ennustamisel ligi nädal aega ette umbes 90% täpsusega.